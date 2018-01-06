الأمن يلوح بالملاحقة القانونية لمتداولي فيديو لشاب يحرق نفسه

طنا اليوم-عمان:قال مصدر أمني إن الفيديو الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام احد الشبان بإحراق نفسه الجمعة، هو فيديو يعود لعام ٢٠١٥، ملوحا بملاحقة ناشري هذه الفيديوهات.

وأضاف المصدر أن الفيديو لشخص يعاني من اضطراب نفسي محذرا من تداول مثل تلك الفيديوهات دون التاكد منها قبل تداولها خاصة أن هناك من يتعمد نشر مثل تلك للفيديوهات لتحقيق مآرب شخصيه له، على حد قوله.

وتابع المصدر ان :" تداول مثل تلك الفيديوهات بقصد الإساءة يوجب الملاحقة والمساءلة القانونية وسيتم متابعه مطلقي تلك الاخبار الملفقه واستغلالها بانها حديثة لينال عقابه الرادع".