بعد توعد الملقي البلطجية .. معتدون على مستثمر عربي بقبضة الأمن

وطنا اليوم-عمان:قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي ومديرية شرطة شرق عمان تولوا التحقيق في شكوى تقدم بها احد المستثمرين من جنسية عربية حول قيام شخصين قبل اسبوع تقريبا بالتواصل معه وابتزازه وطلب مبالغ مالية منه دون وجه حق وتهديده باغلاق مصنعه ان لم يقم بدفع تلك المبالغ لهما .

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه وفور تلقي تلك الشكوى شكل فريق تحقيقي خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة ومديرية شرطة شرق عمان لمباشرة التحقيقات وتحديد هوية اولئك الاشخاص والقبض عليهما .

حيث تمكن فريق التحقيق وبعد جمع المعلومات بكافة الطرق الفنية والتقليدية حول المشتبه بهما من تحديد هويتهما والقاء القبض عليهما باقل من ٢٤ ساعة بعد تحديد مكان تواجهما وبوشرت التحقيقات معهما تمهيدا لاتخاذ اشد الاجراءات الرادعة بحقهم.

وتهيب مديرية الامن العام بكافة الاخوة المواطنين والمقيمين والمستثمرين عدم التردد للحظة والابلاغ وتقديم الشكاوي اللازمة عند تعرضهم للابتزاز او طلب الاتاوات واية مبالغ دون وجه حق والتوجه لاقرب مركز امني او قسم بحث جنائي ليتم التحقيق والتعامل معهم مباشرة واتخاذ اقصى واشد العقوبات الجزائية والادارية بحقهم وبما يضمن عدم عودتهم لمثل تلك الافعال الجرمية مستقبلا .

كان رئيس الوزراء هاني الملقي توعد الخميس، كل بلطجي ومُبتز وسارق بردع حازم دون تردد، وأكد أن الدولة الاردنية لن تسمح لأي بلطجي بان يعتدي على أي شخص على الارض الاردنية وتتعهد بان أي شخص يخرج عن القانون لن يفلت من العقاب.