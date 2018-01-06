سقوط أشجار وانقطاع كهرباء و عمان تسجل أعلى سرعة رياح بتاريخها

وطنا اليوم-عمان:تسببت سرعة الرياح العاتية إلى اقتلاع وسقوط أشجار وانقطاع للتيار الكهربائي في بعض مناطق العاصمة عمان ومناطق عدة في محافظات المملكة، مساء الخميس، فيما أعلن موقع طقس العرب، تسجيل أعلى سرعة رياح في تاريخ سجلات العاصمة عمان المناخية قبل قليل حيث بلغت 130كم/ساعة.

وتتعامل كوادر الامانه مساء الخميس مع أشجار سقطت بفعل الرياح القويه في الهاشمي الشمالي وخريبة السوق وعلى دوار الداخليه فيما تطلب احداها في شارع الملاحم التعاون والتنسيق مع شركة الكهرباء لسقوطها على اسلاك كهرباء وتضرر احمد الاعمدة.

وبحسب شهود في الجنوب، تسببت الرياح بانقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء واسعة من لواء البترا بسبب الرياح القوية التي تعصف بالمنطقة.

وتتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق يتمركز سطحياً شمال غرب سوريا ومُرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة ومن أصل قطبي ويتوقع أن تؤثر على المملكة من ساعات منتصف ليلة الخميس الجمعة وحتى ساعات ظهر وعصر الجمعة.

وفي محافظات الشمال، دفعت قوة الرياح السكان على اللجوء لمنازلهم، فيما بدت شوارع العاصمة خالية من المركبات نظرا لشدة العاصفة الجوية.