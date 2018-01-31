القبض على 321 شخصاَ تورطوا في قضايا سرقة وآداب خلال اسبوع

وطنا اليوم-عمان:تعاملت ادارة البحث الجنائي خلال الاسبوع الماضي مع 354 قضية ضمن اختصاصها النوعي في قضايا السرقات الجنائية والجنحوية وسرقة المركبات والاحتيال والاتجار بالبشر والجرائم الالكتروينة والاداب العامة، فيما ألقت القبض على 321 شخصا تورطوا في تلك القضايا .

وفي التفاصيل قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي تمكنوا من خلال واجباتهم وجهودهم وفي مختلف اقسامهم المنتشرة في محافظات المملكة من التعامل واستقبال 354 شكوى و قضية ضمن اختصاصهم النوعي , وتم التحقيق فيها جميعا.

وبحسب بيان صادر عن الأمن العام، جرى التحقيق بـ 70 قضية سرقة جنائية اكتشف منها 55 قضية وضبط بحوزة المقبوض عليهم اجزاء من المسروقات , اضافة الى اكتشاف 103 قضية لسرقات جنحوية من اصل 110 قضية بوشر التحقيق فيها وتم احلة كافة المقبوض عليهم للقضاء فيما لم تسجل اية قضية قتل خلال هذا الاسبوع .

وفيما يتعلق بقضايا الاحتيال فقد تم الكشف عن المتورطين في 28 قضية احتيال والقي القبض على كافة المتورطين بها وتوديعهم للقضاء.

كما وتعاملت وحدة الجرائم الالكترونية مع 103 قضية الكترونية مختلفة واتخذ الاجراء القانوني حيالها جميعا، هذا وتم العثور على 20 مركبة مسروقة من اصل 24 مركبة جرى الابلاغ والتعميم عليها وما زال البحث جار عن الاخريات.

واحالت وحدة الاتجار بالبشر ثمانية قضايا للقضاء لوجود شبهات تتعلق بانتهاك قوانين الاتجار بالبشر، فيما تم التعامل مع 11 قضية تتعلق بالتعدي على الاداب العامة .

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه ومن خلال كل تلك القضايا التي تدخل في الاختصاص النوعي للادارة فقد القي القبض من خلال التعامل مع 354 قضية على 321 شخصا تورطوا في تلك القضايا، فيما تمكنت الدوريات الالية والراجلة التابعة لادارة البحث الجنائي والعاملة في الميدان من القاء القبض على 1163 شخصا مطلوبا بطلبات امنية وقضائية مختلفة .

وضبط من خلال التعامل مع تلك القضايا والمطلوبين على 11 سلاح ناري مختلف وكمية من الادوات الحادة اضافة الى اجزاء من المسروقات في قضايا السرقات .