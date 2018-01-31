تفاصيل اختفاء ومقتل سائق الشاحنة الأردني في مصر

وطنا اليوم-عمان:كشف إبراهيم مناصرة، شقيق سائق الشاحنة الأردنية الذي عثر عليه مقتولا في محافظة المنيا بمصر تفاصيل القضية.

وقال مناصرة إن الاتصال مع شقيقه انقطع منذ يوم السبت الماضي الموافق 13/1/2018، خلال وجوده بمصر، ولم يتبلغ ذووه بأي معلومة تفيد بمكانه أو ما حدث له قبل الإختفاء.

وأوضح أنهم قاموا بإبلاغ السلطات عن اختفاء ابنهم في القاهرة، وحاولوا البحث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مع أحد العاملين معه في الشحن والنقل على خط مصر.

وعقب اختفائه بأربعة أيام، أبلغ أحد العاملين مع المرحوم المناصرة ذوويه أنه وجد الشاحنة التي يعمل عليها، في إحدى شوارع منطقة شبرا في القاهرة، ومجموعة من الشبان يحاولون بيعها، وعلى إثره قام بإبلاغ السلطات الأمنية المصرية وتبليغ السفارة هناك لمتابعة الموضوع، بحسب شقيقه.

وأوضح شقيقه وجد مساء الأربعاء، مقتولاً بالرصاص في المنيا، وتم نقله إلى المستشفى، وإبلاغ السفارة الأردنية بوفاته.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الخارجية مقتل نعيم مناصرة واعتقال الأمن المصري لعدد من المشتبه بهم.