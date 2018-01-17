وفاتان اثر حادث تصادم بين تريلا وباص على طريق الزرقاء المفرق

وطنا اليوم-عمان: توفي شخصان واصيب نحو 40 آخرون ، جراء حادث تصادم تريلا وباص عموميعلى طريق الزرقاء المفرق، وفقا لمصدر امني.

وقال المصدر ان الحادث تسبب بوفاة شخص يحمل الجنسية السورية ، واصابة 32 آخرين حالتهم متوسطة.

وكانت إدارة الاعلام في الدفاع المدني قالت ان كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني المفرق بإسناد من مديرية دفاع مدني الزرقاء مع حادث تصادم وقع بين تريلا وباص عمومي مما نتج عنه عدد من الإصابات.

ولم توضح مصادر الدفاع المدني عدد او طبيعة هذه الإصابات.