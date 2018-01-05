وطنا اليوم ـ جرائم

أدخلت طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام لأحد مراكز التنمية الاجتماعية بعد تدخل حماية الأسرة اثر تعرضها لتعذيب جسدي من قبل والدتها.

وبحسب شكوى ، فإن الطفلة أودعت إلى مركز الحماية بعد شكاوى من قبل جيران عائلتها، تفيد بتعرضها لمعاملة قاسية وصلت حد التعذيب.

ولا تزال الطفلة داخل المركز لليوم الرابع، فيما تتابع الجهات المختصة تحقيقاتها في الأمر.

وقالت سيدة تقطن بالقرب من منزل هذه العائلة بأحد مناطق العاصمة عمان " بنت جارتنا + طفلة وبتتعرض لعنف كبير من امها وابوها الطفلة".

وأضافت السيدة إن الطفلة " عمرها 6 سنوات " تعيش بمنزل عمها لان والدتها لا تريد خلفة البنات ومع هذا ربنا رزقها ببنات فقط هاي بنت أعطتها أمها لدار عمها وعاشت عندهم 6سنين وأجت الأم اخذتها بالغصب والبنت ما بدها تروح عندهم لأنها لما كانت البنت تروح كانت تضربها بالاخر اخدتها".

وأكدت السيدة في شكوتها أن أم الطفلة تضربها وتعرضها لاذى بطريقة وحشية مع العلم بانها كانت بنت ذكية ودرست روضة عند دار عمها".

وأشارت كذلك إلى أن "أمها حرمتها الدراسة".