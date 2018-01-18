 وطنا نيوز -حادث سير يوقع مطلوب خطير بقبضة الأمن
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حادث سير يوقع مطلوب خطير بقبضة الأمن
التاريخ : 12-01-2018 12:58:15 المشاهدات: 1703

وطنا اليوم-عمان:أوقع حادث سير في محافظة إربد، فجر الجمعة، مطلوبا خطيرا يعمل سائق سيارة أجرة "تاكسي" بقبضة الأمن العام.

وقال مصدر أمني إن الحادث الذي وقع على إشارات مرور كفريوبا باتجاه الغور، نتج عنه إصابة سائق التكسي المطلوب ب19 قضية بجروح متوسطة، وتم نقله إلى المستشفى تحت حراسة أمنية.

وأكد المصدر أن شخصين كانا برفقة السائق موجدين داخل المركز الأمني، نافيا ما تردد عن أن الحادث وقع بسبب عملية سلب.

وتسبب الحادث بانقطاع قصير للكهرباء.

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