إحباط تهريب مخدرات في المطار

وطنا اليوم-عمان:أحبطت كوادر جمرك مطار التخليص بالتعاون مع وحدة مكافحة المخدرات في المطار تهريب (25 كيلو غراماً) من مادة البودرة التي تستخدم في صناعة الحشيش المخدر.

وقالت دائرة الجمارك في بيان إن عملية الضبط تمت بعد ورود معلومات تفيد بوجود طرد يحتوي على مواد ممنوعة، وبعد متابعة حثيثة وجمع للمعلومات تم ضبط الطرد بالتعاون مع وحدة مكافحة المخدرات في المطار، حيث تبين بعد التفتيش الدقيق وجود المادة المضبوطة.

ولفت البيان إلى أن كوادر الجمارك والأجهزة الأمنية نظموا محضرا بالمضبوطات بمشاركة الأجهزة الأمنية، قبل تحويلها لمديرية مكافحة المخدرات لمتابعة خيوط القضية وتعقب الجهات المتورطة.

وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الجمارك وضمن استراتيجيتها للحد من الأنشطة التجارية غير المشروعة قد وضعت خطة لبناء القدرات المؤسسية الجمركية من خلال تأهيل الكوادر البشرية واستخدام أفضل الأساليب العلمية لمكافحة الأنشطة التجارية غير المشروعة ومن ضمنها المخدرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمدنية المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المواطن الأردني.

ويذكر أن دائرة الجمارك كانت قد حققت خلال العام الفائت المركز الأول على المستوى العربي والثاني إقليمياً في مجال اكتشاف عمليات التهريب حسب التقرير الصادر عن المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط (ريلو) التابع لمنظمة الجمارك العالمية.