تسليم المشتبه بهم بحادثة مدير مصنع الصافي للأمن

وطنا اليوم-عمان:قال محافظ مأدبا الدكتور خالد العرموطي إنه تم تسليم شخصين مشتبه بهما في التسبب بحادث سير مفتعل مع مدير مصنع الصافي للألبسة ببلدة مليح بمأدبا إلى الأجهزة الأمنية لإجراء التحقيقات تمهيدا لايداعهم إلى القضاء.

وأضاف خلال زيارته المصنع اليوم الاربعاء أن الحادث له طابع فردي، مشيرا الى أن الحفاظ على سلامة المستثمرين وأمنهم خط أحمر ولن يسمح لأي كان بخدش حالة الأمن والأمان التي يتمتع بها الأردن.

وأكد خلال اتصاله مع المستثمر الأجنبي في المصنع على حالة الأمن والأمان التي تتمتع بها المنطقة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في الحفاظ على بيئة استثمارية آمنة تتصف بالديمومة والاستمرارية.

وعبر المستثمر الأجنبي عن ارتياحه للإجراءات المتخذة، مؤكدا استمرارية الإستثمار في المنطقة.

وبين المحافظ العرموطي أنه زار مدير المصنع في المستشفى وان حالته الصحية جيدة وسيغادر المستشفى اليوم.