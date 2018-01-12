الأمانة تعلق على اتهامها بالتسبب بحريق معرض دراجات

وطنا اليوم-عمان:قالت أمانة عمان إنها ستتحمل مسؤولياتها تجاه حريق محل تجاري لبيع الدراجات النارية غرب عمان في حال أثبت التحقيق وجود تقصير من كوادرها.

وقالت الأمانة في بيان إن المحل تعرض لحريق أثناء أعمال إزالة مظلة مخالفة تابعه لنفس المحل من قبل أحد الورش التابعة لها في حي الرابية.

وأشارت إلى تواجد نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة ونائب مدير المدينة للأشغال للوقوف على ما حصل، مؤكدة أن الجهات المختصة باشرت التحقيق.

وأعربت الأمانة عن أسفها لما حصل، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ "الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي خلل في آلية تنفيذ الإزالة وعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة من قبل كوادرها ، والالتزام بالتعويض وفق ما تقرره نتيجة التحقيق".

وبين ان الحريق تسبب في احتراق دراجتين بالكامل وحريق جزئي لـ 3 دراجات اخرى داخل المحل، بالإضافة الى حريق جزء من محتويات المحل، مقدرا قيمة الخسائر 500 ألف دينار، علما ان محتويات المحل تقدر بـ 4 ملايين دينار.