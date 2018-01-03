الرئيسية | جرائم وحوادث شاهدوا : فارضو اتاوات يعتدون على شخصين بوحشية في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:قام مجموعة من فارضي الاتاوات، اليوم الاحد، بالاعتداء بوحشية على شخصين اثناء عملهما داخل احدى الكسارات في محافظة الزرقاء، وفق ما افاد به ناشطون عبر مواقع التواصل من خلال فيديو تم تداوله للحادثة.

وقال مصدر امني ، ان بلاغا ورد على غرفة عمليات الزرقاء، يفيد بقيام مجموعة من الاشخاص بضرب والتهجم على شخصين يعملون داخل كسارة نتيجة خلافات شخصية بينهم.

وبين المصدر، انه تم اسعاف الشخصين الى مستشفى الزيتونة، وحالتهما الصحية جيدة، فيما لا يزال التحقيق جار لمعرفة مكان المعتدين الذين لاذوا بالفرار.



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