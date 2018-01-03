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شاهدوا : فارضو اتاوات يعتدون على شخصين بوحشية في الزرقاء
وطنا اليوم-عمان:قام مجموعة من فارضي الاتاوات، اليوم الاحد، بالاعتداء بوحشية على شخصين اثناء عملهما داخل احدى الكسارات في محافظة الزرقاء، وفق ما افاد به ناشطون عبر مواقع التواصل من خلال فيديو تم تداوله للحادثة.
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