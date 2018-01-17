العثور على جثة الغريق في منطقة سيل الزرقاء بعد 3 أيام من البحث

وطنا اليوم-عمان:بعد عمليات بحث شاقة استمرت لمدة (3) أيام عثرت فرق الإنقاذ و الغطس في مديرية دفاع مدني الزرقاء وجرش تمكنت من انتشال جثة غريق يبلغ من العمر (35) عاما في سيل الزرقاء منطقة طواحين العدوان والذي كان قد غرق منذ مساء يوم الجمعة.

وأضافت إدارة الإعلام أن غطاسو الدفاع المدني باشروا عمليات البحث منذ وقت الإبلاغ عن الحادث لمدة ثلاثة أيام متواصلة إلا أن الطبيعة الجغرافية لسيل الزرقاء واتساع مساحته وسرعة جريان المياه نتيجة المنخفض الجوي حال دون سرعة العثور على الغريق .

وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموعات الدفاع المدني قامت بنقل الجثة الى مستشفى الزرقاء الحكومي.