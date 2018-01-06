الرئيسية | جرائم وحوادث مصدر أمني: القبض على شخصين اضرما النار بشخص داخل مركبته في اربد

وطنا اليوم ـ اربد قال مصدر أمني ان العاملين في مديرية شرطة محافظة اربد والبحث الجنائي تمكنوا من ضبط شخصين قاما بإضرام النار بمركبة احد الأشخاص اثناء وجوده بداخلها على اثر خلاف سابق بينهم واسعف للمستشفى بحالة سيئة بسبب الحروق التي اصيب بها .



واضاف المصدر أن بلاغا ورد لغرفة العمليات في مديرية شرطة محافظة اربد مساء امس حول اشتعال النيران في احدى المركبات وبداخلها سائقها الذي اصيب بحروق بالغة في انحاء مختلفة من جسده وجرى اسعافه للمستشفى وبالكشف على المركبة من قبل فريق المختبر الجنائي تبين ان الحريق مفتعل وبفعل فاعل وباشرت عند ذلك كوادر مديرية شرطة محافظة اربد والبحث الجنائي التحقيقات في الحادثة للوقوف على ملابساتها وتحديد هوية مشعلي النار وضبطهم .



وتابع المصدر "انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات والكشف على المركبة التي اضرم بها النار من قبل المختبر الجنائي والاستماع لاقوال عدد من الشهود تم تحديد هوية شخصين اشتبه تورطهما بارتكاب الجريمة وهما من ذوي الأسبقيات الجرمية ويوجد خلاف سابق بينهما وبين المصاب وبالبحث عنهما القي القبض على الاول بكمين محكم والذي اعترف بوجود خلاف سابق مع المجني عليه وان الشخص الذي كان برفقته هو من قام بإضرام النار وبعد استمرار البحث عنه تبين انه توجه لاحدى مناطق شرق العاصمة واختبأ في منزل هناك وجرى مداهمته والقاء القبض عليه هناك وما زالت التحقيقات جارية". التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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