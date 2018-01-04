الرئيسية | جرائم وحوادث سطو مسلح على محل دواجن في اربد

وطنا اليوم-عمان:تعرض محل تجاري شمال مدينة اربد لعملية سطو مسلح مساء الخميس بحسب مصدر أمني. وقال المصدر انه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات مديرية شرطة اربد مساء الخميس إن صاحب محل بيع دواجن بمنطقة بيت راس شمال قي مدينة اربد تعرض إلى عملية سلب مبلغ مالي يقدر بـ (350) دينار تحت تهديد السلاح من شخصين مجهولين الهوية واحدهم يحمل مسدس والأخر سيف ولاذا بالفرار بعد الحصول على المبلغ المالي وقاما بركن المركبة التي كانوا يستقلونها قرب المحل. وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية حضرت للموقع وباشرت التحقق بالحادثة. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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