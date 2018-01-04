القبض على شاب سرق مصاغ زوجة شقيقه العريس

وطنا اليوم-عمان:ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص سرق المصاغ الذهبي الخاص بعروس شقيقه من منزلهما في العقبة، اثناء تواجدهما في العاصمة عمان.

وبحسب مصدر أمني، فإن شقيق الزوج أوصل العروسين إلى العاصمة عمان، ومن ثم عاد إلى العقبة وتمكن من دخول المنزل وسرقة المصاغ الذهبي.

وقال المصدر إن شقيق العريس اعترف بارتكاب السرقة.

وأوضح المصدر أن شقيق العريس سرق المصاغ الذهبي الخاص بالعروس كاملا وساعتين فاخرتين وجهاز آيفون وأساور ذهبية، مشيرا إلى أن قيمة المسروقات تقدر بـ 7000 دينار.