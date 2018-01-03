الإيقاع بفتاة وحدث يروجان المخدرات بالشونة الجنوبية

وطنا اليوم-عمان:تمكن قسم مكافحة المخدرات في مديرية شرطة غرب البلقاء، اليوم الأربعاء، من ضبط فتاة في الثلاثينات من العمر، وحدث، بحوزتهما 29 كيسا من مادة "الماريجوانا" المخدرة، بحسب مصدر أمني.

وبين المصدر أنه وبعد ورود معلومات إلى قسم المخدرات عن وجود مركبة يقودها حدث وبرفقته فتاة بصدد تسليم كمية من مادة "الماريجوانا" المخدرة في منطقة الأغوار الوسطى، قام أفراد القسم بمتابعتهم وجرى ضبطهم بعد عمل كمين خلال عملية التسليم، مضيفا أنه جرى ضبط المواد المخدرة والمركبة المستعملة، فيما باشر المختصون التحقيق معهما تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء.

وأشار المصدر إلى أن هذه إحدى الطرق الجديدة التي يستخدمها المروجون وتجار المخدرات، حيث يستخدمون الفتيات لإبعاد الشبهة وحتى لا يفتضح أمرهم خلال عمليات الترويج.