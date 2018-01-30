الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط اسلحة نارية خلال مداهمات امنية في عدد من المحافظات

وطنا اليوم-عمان: صرح مصدر أمني أن العاملين في شعبة أمن وقائي اقليم الوسط نفذوا امس عدة مداهمات على اشخاص يحوزون اسلحة دون ترخيص وفي مختلف محافظات اختصاصهم وضبطوا عددا من تلك الاسلحة .

واضاف المصدر ان المداهمات والتفتيشات جاءت اثر متابعة معلومات تعلقت جميعها بحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة وتمكنوا من من خلال تلك المداهمات التي نفذت امس جميعها من ضبط ٢٠ سلاح ناري مختلف ضبط وكميات كبيرة والقي القبض على حائزي تلك الاسلحة وبوشرت التحقيقات معهم .

وبين المصدر الامني ان ابرز تلك القضايا كان القاء القبض على شخصين في لواء الرصيفه حيث تم ضبطهم داخل منزلهم بعد تحديد مكان تواجدهم وضبط بحوزتهم (8) مسدسات غير مكتملة الاجزاء كما وجرى ضبط شخص في لواء عين الباشا وبحوزته عدد من الاسلحة الاوتوماتيكية وما زال التحقيق جاري مع كافة المضبوطين لتحويلهم للجهات القضائية المختصة. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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