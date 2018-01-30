 وطنا نيوز -وفاة شاب متأثراً بجراحه اثر مشاجرة عشائرية في بيرين
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وفاة شاب متأثراً بجراحه اثر مشاجرة عشائرية في بيرين
التاريخ : 01-01-2018 06:02:31 المشاهدات: 1336

وطنا اليوم-عمان:  توفي أحد مصابي مشاجرة بيرين، التي وقعت الاسبوع الماضي بين عائلة واحدة ، وراح ضحيتها وفاة وعدد من الاصابات . 
وقال مصدر أمني انه توفي احد المصابين اليوم الاثنين ، متأثرا بجراح اصيب بها خلال المشاجرة التي وقعت في بيرين بالزرقاء قبل ايام . وكان قد قتل شخص متأثرا باصابته بعيار ناري، وأصيب آخرون ، اثر مشاجرة في الزرقاء الاثنين الماضي . 
وقال مصدر امني آنذاك: انه حدثت مشاجرة في منطقة بيرين استخدمت فيها الاسلحة النارية بين عدد من ابناء عائلة واحدة نتج عن ذلك اصابة شخص بعيار ناري بالصدر وما لبث ان فارق الحياة واصابة اخر وحالتة سيئة توفي اليوم الاثنين .
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