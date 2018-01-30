وفاة شاب متأثراً بجراحه اثر مشاجرة عشائرية في بيرين

وطنا اليوم-عمان: توفي أحد مصابي مشاجرة بيرين، التي وقعت الاسبوع الماضي بين عائلة واحدة ، وراح ضحيتها وفاة وعدد من الاصابات .

وقال مصدر أمني انه توفي احد المصابين اليوم الاثنين ، متأثرا بجراح اصيب بها خلال المشاجرة التي وقعت في بيرين بالزرقاء قبل ايام . وكان قد قتل شخص متأثرا باصابته بعيار ناري، وأصيب آخرون ، اثر مشاجرة في الزرقاء الاثنين الماضي .