 وطنا نيوز -سرقة مياه بـ 20 ألف دينار في المفرق
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سرقة مياه بـ 20 ألف دينار في المفرق
التاريخ : 01-01-2018 05:36:00 المشاهدات: 978

وطنا اليوم-عمان: ضبطت كوادر شركة مياه اليرموك استخداماً غير مشروع للمياه بمنطقة الضاحية في مدينة المفرق، وفق مدير عام الشركة المهندس حسن هزايمة الذي أكد أنه تم تقدير أثمان المياه المستخدمة بحوالي 20 ألف دينار.

وقال الهزايمة إن مواطنا قام بعكس عداد المياه لبيع المياه إلى الصهاريج الخاصة، مشيرا إلى أن العداد يزود منزلا مساحته 200 متر مربع وأشجار صغيرة وحديقة تحيط بالمنزل، حيث تم تصوير الحالة ومصادرة عداد المياه وتحرير ضبط بحق المواطن.

وأضاف الهزايمة أن عدد ضبوطات الاستخدامات غير المشروعة للمياه وصل إلى (1046) ضبطاً حتى نهاية شهر أيلول من العام 2017 وستستمر الحملة بكل جدية وحزم ومحاسبة كل من يعتدي على مصادر المياه وتحويله إلى الجهات المعنية.
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