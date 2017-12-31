الرئيسية | جرائم وحوادث الأمن يلقي القبض على أحد أخطر المطلوبين المسلحين في البلقاء

وطنا اليوم-عمان:قبضت قوات الدرك والأمن العام على أحد أخطر المطلوبين المسلحين والمسجل بحقه ١٦ طلباً أمنياً و١٧١ قيد جرمي خلال مداهمته غرب البلقاء.



وقال الأمن العام أن قوة أمنية مشتركة من قوات الدرك والامن نفذت مداهمة لاحدى المزارع في إحدى مناطق غرب البلقاء يتواجد فيها أحد المطلوبين الخطرين، وقبضت عليه وكان برفقته شخصين أحدهما مطلوب، وذلك بعد جمع المعلومات بكافة الطرق الاستخباراتية حوله، وهو متواري عن الانظار وبحقه ١٦ طلبا أمنياً مختلفاً، و١٧١ قيد جرمي سابق في قضايا الترويج والاتجار بالمواد المخدرة والاحتيال بالدولار من خلال عرضه بأقل من سعر السوق وحمل الاسلحة النارية.



وأضاف، انه وقبل ايام جرى ملاحقة ذلك المطلوب اثناء تواجده في مركبة له، الا انه تمكن حينها من الفرار على الاقدام بعد تركه للمركبة، وضبط داخل تلك المركبة عند تفتيشها سلاحين ناريين اتوماتيكيين اضافة الى كمية من المواد المخدرة وحقيبة تحوي رزم اوراق بيضاء بحجم الدولار وكمية من الدولارات الحقيقية والتي توضع فوق الرزم البيضاء من اجل اتمام عمليات الاحتيال بطريقة بيعه بسعر اقل من السوق، كما وتم في حينه التوجه لمنزل ذلك المطلوب وبتفتيشه عثر كذلك على سلاح ناري (مسدس) وكمية من المواد المخدرة.



وذكر الأمن العام انه بوشرت التحقيقات مع ذلك المطلوب ومن كان برفقته تمهيداً لاحالته لمصادر طلباته، ومن بعدها الى القضاء لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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