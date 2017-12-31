الأمن يحذر الأهالي من ألعاب إلكترونية تستدرج أبنائهم نحو الانتحار

وطنا اليوم-عمان:حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية في ادارة البحث الجنائي الأهالي واولياء الامور من العاب خطرة وبأسماء متعددة بدأت بالانتشار على الشبكة العنكبوتية والهواتف الذكية تستهدف الأطفال والمراهقين وتستدرجهم نحو ايذاء أنفسهم اوالانتحار.

وشددت الوحدة على أن هذه الألعاب بدأت تطفو على السطح في الآونة الأخيرة حيث اتخذ منها وسيلة للايقاع بالأطفال واستدراجهم واختراق خصوصيتهم وحتى خصوصية عائلاتهم مستغلين بذلك غياب وعي الأهالي وعدم مراقبة أطفالهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة .

وتابعت الوحدة أن الألعاب تستند بالأساس على انعدام الحس الادراكي والوعي لدى الفئة المستهدفة من اللعبة وهم فئة الأطفال والاحداث ، وخلق روح التحدي لديهم من خلال استغلال حبهم لاثبات ذاتهم مع أقرانهم وزملائهم ، حيث تقوم مبادئ اللعبة التي يستمر التحدي فيها لأسابيع على الطلب من الطفل القيام بأعمال وتحديات بسيطة في البداية ومن ثم الانتقال به الى مراحل اخرى بتحديات خطرة قد تؤدي الى ايذاء الطفل لنفسه وتسبب له في بعض الاحيان للعزلة والاكتئاب وتشعره بحالة عصبية وانحدار حالته النفسية .

وتؤكد وحدة الجرائم الالكترونية أنه ولهذه اللحظة وبحمد لله لم يُسجل في المملكة الأردنية الهاشمية أية حادثة متقدمة بهذا الخصوص سوى حادثة فردية واحدة تم التعامل معها وفي المراحل الأولية لبعض الأطفال في احدى محافظات المملكة.

وأهابت بالمواطنين واولياء الامور الانتباه واليقظة لتصرفات أطفالهم ومراقبة سلوكهم بما يضمن استخدامهم الامن للشبكة العنكبوتبة من خلال الرقابة المستمرة على اجهزتهم الحاسوبية وهواتهم الخلوية والجلوس معهم وافاههم مدى خطورة مثل تلك الالعاب .