الرئيسية | جرائم وحوادث إصابة (4) أشخاص اثر حادث تدهور في محافظة العاصمة

وطنا اليوم ـ حوادث أصيب (4) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة الصويفية ، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير ، وحالتهم العامة متوسطة . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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