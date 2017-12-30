الرئيسية | جرائم وحوادث وفاة حدث واصابة شقيقته بسقوط سيارة في وادي الشجرة بالرمثــا

وطنا اليوم ـ اربد سقطت سيارة صغيرة في وادي الشجرة نتج عنها وفاة حدث مواليد عام 2006 م وشقيقته مواليد 2015 وفق مصدر امني .



وبين المصدر ان السيارة كانت متوقفة امام المنزل قرب الوادي وسقطت في الوادي الذي يزيد عمقه على 100 مترا وتم نقل الطفلين بواسطة الدفاع المدني مشيرا الى ان وضع الطفلة الصحي حرج . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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