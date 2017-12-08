وطنا اليوم ـ حوادث

صرح المكتب الإعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني أن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مساء اليوم مع حريق شب داخل محلات دهان أثاث و موبيليا متجاورة وساحة خلفية وهنجر في منطقة القويسمة والتي قدرت مساحته الإجمالية بـ(350) م2.

حيث قامت كوادر الدفاع المدني بإخماد الحريق والسيطرة عليه ، ولم يقع إصابات بالأرواح وستشكل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على السبب الحقيقي للحريق .