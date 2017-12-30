الرئيسية | جرائم وحوادث بالفيديو .. فارض "خاوات" يحرق مركبة احد المواطنين في العاصمة عمان

وطنا اليوم ـ جرائم وحوادث أقدم احد الاشخاص المجهولين امس على احراق مركبة احد المواطنين لعدم دفعة مبلغ من المال دون وجه حق في العاصمة عمان .



وفي التفاصيل قال شهود عيان ان عدد من فارضي 'الخاوات' اقدموا على حرق مركبة احد المواطنين في ماركا الجنوبية بالعاصمة عمان مما ادى الى تفحم المركبة بشكل كامل .



في حين أكد مصدر امني ان اشخاص مجهولين الهوية اضرموا النار في مركبة احد المواطنين اثناء اصطفافها امام منزلة في منطقة النصر ولاذوا بالفرار بعد عدم امتثاله لمطالبهم .



وأضاف المصدر ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادثة مشيرا ان البحث جاري عن الفاعلين .



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