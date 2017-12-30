بالفيديو والصور..... القبض على سارقي مصاغات ذهبيه في منطقة الوحدات

قال مصدر امني انه على اثر سرقة مصاغ ذهبي من موظف احد مشاغل الذهب من قبل مجهولين في منطقه الوحدات اول امس بعد قيام اولئك الاشخاص بخطف حقيبه الموظف من يده اثناء مسيره بالشارع العام.

حيث شكل فريق تحقيقي من شعبه بحث جنائي العاصمة للتحقيق في القضية والقبض على مرتكبيها واضاف المصدر انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات في القضية تمكن المحققون من تحديد هوية شخصين من الاشخاص المشبوهين تورطا في ارتكاب تلك القضية

وباشرت فرق من البحث الجنائي بجمع المعلومات حولهم لتحديد مكان تواجدهم والقبض عليهم. وتابع المصدر الامني انه تم تحديد مكان تواجد الشخصين المشبوهين وجرى مداهمتهما اثناء تواجدهما في احدى المركبات في العاصمه حيث القي القبض على الاول ولاذ الاخر بالفرار الا انه تم متابعته لحين القاءالقبض عليه وضبط بحوزتهما على مبلغ مالي ٧٧٤٨ دينار اضافة الى ٢٥٢ اسواره ذهبيه مختلفة الاحجام والاشكال اضافه الى مصاغات اخرى واعترفا بالتحقيق معهما بارتكاب السرقه وما زال التحقيق جاري





