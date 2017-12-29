وفاة طفلة بالإنفلونزا في مستشفى خاص بعمّان

وطنا اليوم-عمان: توفيت طفلة، في مستشفى خاص بعمّان، إثر إصابتها بفيروس "H1N1"، المعروف بـ"إنفلونزا الخنازير"، حسب مصدر طبي.
وقال المصدر إن طفلة تبلغ عاما ونصف، توفيت نتيجة مضاعفات تعرضت لها، بعد إصابتها بالفيروس.وأوضح أن هذه هي الوفاة الثانية، في المستشفى خلال أسبوع، نتيجة الإصابة بفيروس "H1N1".
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