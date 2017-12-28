 وطنا نيوز -وفاة و3 إصابات باحتراق شاحنة ومركبتين على طريق عمان - الشونة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
وفاة و3 إصابات باحتراق شاحنة ومركبتين على طريق عمان - الشونة
التاريخ : 28-12-2017 01:31:51 المشاهدات: 807

وطنا اليوم-عمان:توفي مواطن وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، إثر حادث تدهور تريلا على طريق عمان الشونة الجنوبية.

وبحسب مصدر طبي، فإن أحد الأشخاص وصل بحالة وفاة، فيما يجرى العمل حاليا على تقديم الإسعافات الأولية لـ3 حالات أخرى اثنتان بحالة سيئة والثالثة متوسطة، موضحا أن أحد المصابين تعرض لحروق شديدة في كافة أنحاء الجسم.

وأكد مصدر أمني، أن الشاحنة اصطدمت بسيارتين كانتا تقلان سياحا أجانب ما أدى إلى انقلابها واحتراق الشاحنة والمركبات بالكامل.
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق