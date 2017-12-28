وفاة و3 إصابات باحتراق شاحنة ومركبتين على طريق عمان - الشونة

وطنا اليوم-عمان:توفي مواطن وأصيب 3 آخرون، اليوم الخميس، إثر حادث تدهور تريلا على طريق عمان الشونة الجنوبية.

وبحسب مصدر طبي، فإن أحد الأشخاص وصل بحالة وفاة، فيما يجرى العمل حاليا على تقديم الإسعافات الأولية لـ3 حالات أخرى اثنتان بحالة سيئة والثالثة متوسطة، موضحا أن أحد المصابين تعرض لحروق شديدة في كافة أنحاء الجسم.

وأكد مصدر أمني، أن الشاحنة اصطدمت بسيارتين كانتا تقلان سياحا أجانب ما أدى إلى انقلابها واحتراق الشاحنة والمركبات بالكامل.