 وطنا نيوز -ضبط ١٠٠ كغم مارجوانا بمداهمة مزرعة في البلقاء
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ضبط ١٠٠ كغم مارجوانا بمداهمة مزرعة في البلقاء
التاريخ : 28-12-2017 12:00:36 المشاهدات: 854

وطنا اليوم-عمان:داهم فريق من إدارة مكافحة المخدرات وشرطة غرب البلقاء، احدى المزارع في منطقة غرب البلقاء وتمكنوا من ضبط ١٠٠ كغم من مادة المارجوانا المخدرة.

وقال مصدر أمني، إنه وبعد ان تأكد العاملين في ادارة مكافحة المخدرات من المعلومات التي وردت اليهم بقيام اشخاص بزراعه  أشجار ماريجوانا مزروعة بين أشجار اخرى في احدى المزارع  تمت مداهمه المزرعة بالتنسيق مع مديرية شرطة غرب البلقاء.

وتم ضبط حوالي 100 كغم من اشجار المارجوانا المخدرة اضافة الى مركبه لا تحمل لوحة ارقام يعتقد انها مسروقة وجار البحث عن المتورطين في القضية.
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