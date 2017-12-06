السجن 15 عاما لعربي اغتصب أجنبية وسرقها بالأردن

وطنا اليوم-عمان:قضت محكمة الجنايات الكبرى الاثنين بوضع ثلاثيني من جنسية عربية بالأشغال 15 عاما لإدانته بجناية اغتصاب اجنبية في الاردن.

القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي ابراهيم البواريد وبعضوية القاضيين رمزي النوايسه و لافي ابو تايه وبحضور مدعي عام الجنايات صلاح الطالب.

وبحسب وقائع القضية التي جاءت في قرار الحكم ان المتهم يحمل جنسية عربية فيما تحمل المجني عليها جنسية اجنبية واثناء ركوبها مع المتهم في مركبته تفاجأت بتغيير طريقه والوصول الى منطقة خالية من السكان وتحت التهديد تمكن من اغتصابها وسرقة هاتفها النقال ومبلغ مالي منها، قبل أن يتركها في الخلاء وبغادر عائدا الى الطريق العام.

وسارت المجني عليها حتى وصلت الطريق العام حيث اوقفت احدى المركبات المارة طالبة مساعدتها بإيصالها الى المركز الامني وبالفعل وصلت الى المركز الامني حيث قلمت بإعطاء رجال الشرطة اخر 3 ارقام من لوحة المركبة التي تمكنت من حفظها، ومن خلال المتابعة والتدقيق تم القاء القبض على المتهم وتبين ان اثار عينات دي ان ايه تعود للمتهم نفسه.