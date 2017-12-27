الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط تاكسي كتب على زجاجه عبارات مسيئة بحق تطبيقات الهواتف

وطنا اليوم-عمان:ضبطت شعبة المباحث المرورية في إدارة السير المركزية سيارة أجرة كتب على زجاجها عبارات مسيئة. وقال مصدر أمني إن المركبة تم حجزها في إدارة السير حتى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقها. يأتي ذلك في أعقاب صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للمركبة التي حملت عبارات مسيئة بحق تطبيقات نقل الركاب عبر الهاتف الذكي. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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