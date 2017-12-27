مصدر يعلق على ربط وسحل مصري عارياَ في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان: تداول ناشطون مصريون ووسائل اعلام مصرية ، صورة قالوا انها لسحل وافد مصري بعد ربطه عاريا بدراجة نارية في الزرقاء.

وتعليقا على الصورة نفى مصدر امني ان يكون الوافد الذي تعرض للاعتداء الجمعة الماضية في الزرقاء قد تعرض للسحل ، كما قالت وسائل الاعلام المصرية.

وبالبحث عن الصورة المذكورة، تبين انها لقيام مقاومين فلسطينيين في غزة بإعدام احد الأشخاص بعد اعترافه بالعمالة لإسرائيل .

وبين المصدر الامني ان خلافا وقع يوم الجمعة بين وافد مصري وصاحب محل خضار بمنطقة وادي الحجر، تخلله ضرب صاحب المحل للوافد ما ادى الى سقوطه على الارض وارتطامه بإحدى المركبات المتوقفة على جانب الطريق.

وأشار المصدر الى ان الوافد أسعف على الفور الى مستشفى جبل الزيتون الخاص، وحالته العامة سيئة جدا حيث يعاني من كسر بالجمجمة ونزيف حاد بالدماغ.

وأشار الى ان المواطن سلم نفسه الى الأجهزة الأمنية، واودع الى مدعي عام الزرقاء والذي امر بتوقيفه على ذمة القضية.

وبين المصدر ان السفارة المصرية في عمان على اطلاع بجميع التفاصيل.

وأكد المصدر أن مثل هذه المشاجرات من الممكن ان تحدث بين أي شخصين، ولم يكن المستهدف بها الجالية المصرية، وانه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع الشخص الذي اعتدى على الوافد بالمركز الأمني.