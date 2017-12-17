 وطنا نيوز -العثور على عشريني مشنوقا ومعلق على شجرة في الطفيلة
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العثور على عشريني مشنوقا ومعلق على شجرة في الطفيلة
التاريخ : 25-12-2017 06:39:21 المشاهدات: 1615

وطنا اليوم-عمان:عثرت الاجهزة الامنية اليوم الاثنين،  على شاب عشريني مشنوقا بواسطة سلك ربط حول عنقه ، ومعلق بشجرة بمنطقة بصيرا في محافظة الطفيلة جنوبي الاردن . 

وقال مصدر أمني : انه عثر على الشاب في منطقة خالية من السكان في بصيرا ، مشي ا الى انه ويوجد شبة انتحار في الحادثة .

وأوضح المصدر ، انه على اثرها تحركت الاجهزة الامنية للموقع ويتم الان الكشف على الجثة من قبل المختبر الجنائي والطب الشرعي، مضيفا انه تم اخلاء الجثه وفتح تحقيق في الحادثة.
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