العثور على عشريني مشنوقا ومعلق على شجرة في الطفيلة

وطنا اليوم-عمان:عثرت الاجهزة الامنية اليوم الاثنين، على شاب عشريني مشنوقا بواسطة سلك ربط حول عنقه ، ومعلق بشجرة بمنطقة بصيرا في محافظة الطفيلة جنوبي الاردن .

وقال مصدر أمني : انه عثر على الشاب في منطقة خالية من السكان في بصيرا ، مشي ا الى انه ويوجد شبة انتحار في الحادثة .

وأوضح المصدر ، انه على اثرها تحركت الاجهزة الامنية للموقع ويتم الان الكشف على الجثة من قبل المختبر الجنائي والطب الشرعي، مضيفا انه تم اخلاء الجثه وفتح تحقيق في الحادثة.