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العثور على عشريني مشنوقا ومعلق على شجرة في الطفيلة
وطنا اليوم-عمان:عثرت الاجهزة الامنية اليوم الاثنين، على شاب عشريني مشنوقا بواسطة سلك ربط حول عنقه ، ومعلق بشجرة بمنطقة بصيرا في محافظة الطفيلة جنوبي الاردن .
وقال مصدر أمني : انه عثر على الشاب في منطقة خالية من السكان في بصيرا ، مشي ا الى انه ويوجد شبة انتحار في الحادثة .
وأوضح المصدر ، انه على اثرها تحركت الاجهزة الامنية للموقع ويتم الان الكشف على الجثة من قبل المختبر الجنائي والطب الشرعي، مضيفا انه تم اخلاء الجثه وفتح تحقيق في الحادثة.
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