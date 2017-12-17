ضبط 25 فتاة أوكرانية داخل احد فنادق العاصمة عمّان

وطنا اليوم-عمان:ضبطت الأجهزة المختصة فندق في العاصمة عمّان يمارس أفعالا مخلّة.

وقال مصدر أمني انه وبعد شكاوى من ممارسات لا اخلاقية داخل الفندق، تحرك البحث الجنائي والقى افراده القبض على ٢٥ فتاة اوكرانية ، ولا يحملن أية أوراق، بالاضافة الى اثنين من القائمين باعمال الفندق.

وتبين فيما بعد ان الفندق وهو اقل من خمس نجوم، حيث تمت مخاطبة وزارتي السياحة والداخلية بخصوصه.

وكان مصدر ذكر ان واسطات نيابية من العيار الثقيل لإلغاء إغلاق فندق في عمان ضبطت به مؤخرا" شبكة دعارة" ، و ضغوطات موازية للافراج عن الفتيات المضبوطات عددهن ٢٥ فتاة ، و يحملن جنسيات اجنبية .