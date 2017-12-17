 وطنا نيوز -وفاة بتدهور مركبة في المفرق
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وفاة بتدهور مركبة في المفرق
التاريخ : 25-12-2017 05:37:12 المشاهدات: 1170

وطنا اليوم-عمان:توفي عصر اليوم الاثنين شخص وأصيب آخر بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات على اتوستراد المفرق ــ الزرقاء (مثلث عرنوس).

وذكر المكتب الإعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني ان كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ومن ثم نقله وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الملك طلال العسكري .
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