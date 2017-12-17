قتيل ومصاب بمشاجرة عائلية بمنطقة بيرين في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:قتل شخص وأصيب آخر رميا بالرصاص، الأحد، في مشاجرة عائلية في منقطة بيرين بمحافظة الزرقاء، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر إن مشاجرة بين عدد من أبناء عائلة واحده نتج عنها إصابة شخص بعيار ناري بالصدر وما لبث أن فارق الحياة وإصابة اخر وحالته سيئة.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية متواجدة في الموقع.
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