تفاصيل ضرب عامل مصري بسبب 2000 دينار في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:روت سفيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، حادثة اعتداء وقعت لعامل مصري في الأردن يُدعى علي السيد محمد، 27 عاماً، تعرض للاعتداء من قبل مواطنين في محافظة الزرقاء، بسبب خلاف على مبلغ مالي قدره 2000 دينار، لشراء سيارة، وأصيب بنزيف في المخ.

وأوضحت مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، على فضائية "TEN"، مساء الأحد، أنها عقب علمها بالواقعة، أجرت اتصالًا بزوجة المواطن، واطمئنت على صحته.

وأضافت أن الحكومة الأردنية تحملت نفقة علاج المواطن المصري بمستشفى الزيتون بالزرقاء، بعد التواصل مع السفير خالد أنيس، القائم بأعمال السفارة المصرية في الأردن.

من جهته قال طارق عادل سفير مصر في الأردن لصحيفة "المصري اليوم"بأن المواطن المصري «على السيد مرسي» قد تعرض لاعتداء من قبل مواطن أردني على إثر مشاجرة بينهما على مبلغ مالي، حيث يتواجد المواطن المصري حالياً بالعناية المركزة بمستشفى جبل الزيتون في محافظة الزرقاء وحالته الصحية غير مستقرة نتيجة تعرضه لكسر بالجمجمة.

وأضاف عادل بأن مرسي قد تعرض لإصابات بالغة نتيجة اصطدام رأسه بجسم صلب، وأنه يخضع للملاحظة الطبية على جهاز التنفس الصناعي، مشيراً إلى أن وفد السفارة توجه إلى مركز أمن جبل طارق بمحافظة الزرقاء، حيث التقى برئيس المركز للاستفسار عن ملابسات الواقعة، والذي أفاد بأنه تم إلقاء القبض على المشكو في حقه ومعه خمسة أفراد أردنيين يعملون لديه، وقام المركز باستجوابهم، وأنه طبقا لما جاء بتقرير المستشفى فإنه تم توجيه تهمة الشروع في القتل ضد الشخص المعتدي، وإحالته – والعاملين معه بصفتهم شهود – إلى مدعي عام محافظة الزرقاء.

وأشار بيان للسفارة إلى تلقي السفير اتصالاً هاتفياً من على الغزاوي وزير العمل الأردني، حيث أبدى أسفه للحادث، ومؤكدا على أنه يتابع بصفة شخصية ملابسات الواقعة والحالة الصحية للعامل المصري. وأضاف وزير العمل الأردني أنه سوف يتوجه إلى المستشفى لزيارة المواطن للاطمئنان عليه، مؤكدا على أن الحكومة الأردنية قد قررت أن تتكفل بمصروفات علاجه في ضوء العلاقات المميزة بين البلدين، وأن العمالة المصرية محل تقدير المجتمع الأردني.

وفي هذا الإطار، أثنى السفير طارق عادل على التفاعل الفوري من جانب السلطات الأردنية، وأن الزيارة التي قام بها وزير العمل فور علمه بالواقعة قد لاقت استحسان أسرة العامل المصري وطمأنتهم على حرص كل من السفارة والمسئولين الأردنيين على متابعة الرعاية التي يتلقاها العامل المصاب وحقوقه.