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رد طعن من طبيب متهم بالتسبب بوفاة سيدة في عملية تجميلية
وطنا اليوم-عمان:وافقت المحكمة الادارية العليا على طلب نقابة الاطباء رد الطعن المقدم من الطبيب المتهم بالتسبب بوفاة سيدة اثناء عملية جراحية تجميلية والذي طلب فيه وقف تنفيذ اجراءات النقابة بحقه.
ونقضت المحكمة قرار المحكمة الادارية المتعلق بقبول الطلب المستعجل الذي تقدم به الطبيب لوقف اجراءات النقابة.
وكانت نقابة الاطباء قد نسبت لوزارة الصحة بايقاف الطبيب عن العمل مؤقتا وإغلاق عيادته الى حين انتهاء محاكمته امام المجلس التأديبي في نقابة الأطباء في القضية المتعلقة بوفاة السيدة.
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