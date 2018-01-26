بالفيديو : دكتور في جامعة البترا يحلل احتجاجات ايران على قناة الشرقية

وطنا اليوم-عمان:في الآونة الآخيرة قامت احتجاجات شعبية تحمل مطالب اجتماعية لتردي الوضع الاقتصادي اندلعت يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2017 في مدينة مشهد الواقعة شمال شرقي البلاد، وامتدت لاحقا إلى العاصمة طهران ومحافظات أخرى، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتعتبرها السلطات غير قانونية , وانطلقت آنذاك أولى الاحتجاجات الشعبية في إيران بمدينة مشهد ثاني أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان، واتسعت إلى مدن ومحافظات أخرى، منها يزد في الجنوب، وشاهرود في الشمال، وكاشمر في شمال شرقي البلاد، ومحافظة كرمنشاه في غرب البلاد , في وقت ألقت السلطات الايرانية القبض على مئات الأشخاص منذ بدء الاحتجاجات، وفقا لمسؤولين وأنباء متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قال خامنئي في تقرير مسرب وصل الى المقاومة الايرانية ان الاوضاع باتت معقدة وتختلف عن أي أحداث مماثلة وقعت بالسابق , فيما اتهم المرشد الايراني علي خامنئي من سماهم بأعداء ايران بالتآمر ضد البلاد في اول تعليق له على المظاهرات الجارية في يومها السادس احتجاجا على الحكومة والضائقة الاقتصادية في البلد وقال خامنئي انه في احداث الايام الاخيرة اتحد الاعداء مستخدمين وسائلهم المال والاسلحة والسياسة لاثارة مشكلات للنظام الايراني .

في هذا المساق استضافة " قناة الشرقية " الاستاذ في جامعة البتراء الاردنية الباحث في الشأن الايراني الدكتور الدكتور قاسم العمرو خلال برنامج حصاد اليوم الاخباري في تحليل الوضع الراهن داخل ايران .

وردا على سؤال وجه من قبل المذيعة في قناة الشرقية المستضيفة للدكتور قاسم العمرو قال :

لا بد ان نعترف بإن ايران دولة اقليمية مهمة ولعبت ادوار وتدخلت في شؤون دول وكانت مهتمة في الشأن الخارجي على حساب اوضاعها الداخلية , واضاف العمرو اليوم الشعوب لديها منافذ ولديها طرق تتواصل من خلالها وتكشف الغث من السمين وعلى حساب من يكون التدخل وعدم الاهتمام بالداخل .

واضاف العمرو بدأت الاحتجاجات عندما اعيد انتخاب نجاد عام 2000 واليوم نشهد احتجاجات ومظاهرات في الشارع الايراني تحتج على سياسة ايران الداخلية وربما السبب هناك متعلمين وهناك خصوم سياسيين ويحاولون اجراء مقارنات ما بين تدخل ايران الخارجي وحجم الانفاق الذي تنفقة في الخارج في المقابل نجد نسبة البطالة 20% وهناك اكثر من 15 مليون متعاطين او مدمنيين وكل هذا على حساب الشعب وان الثروة تبدد لحساب اجندات خارجية او لربما طموحات ايران في الاقليم او تدخلها بالدول الاخرى , واتوقع ان الامور لن تهدأ لأن هناك دول اقليمية ودولية دخلت على الخط وربما تساعد او تشجع الاحجاجات السلمية التي تجري في ايران الآن .

وأضاف العمرو ان ايران دفعت مليارات الدولات لجهات خارجية وحققت انجازات في الخارج ولكنها فشلت على المستوى الداخلي , ممكن القوة التي تمتلكها ايران في الداخل المرتبطه مع قوات الباسيج والحرس الثوري الايراني ربما تكون قادرة على اخماد الثوره لكنها لن تستطيع ايقاف حركة الشعب الايراني لان هناك بالتاكيد جهات تدعم الداخل الايراني وخاصة حركة المعارضة الايرانية ومقرها باريس .







