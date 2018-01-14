التخلص من جفاف البشرة في الشتاء ليس مستحيلًا

وطنا اليوم - عمان : تتعرض البشرة في الشتاء للهواء البارد، ما يؤدي إلى جفاف الجلد ولا سيّما الوجه. يؤدي جفاف البشرة إلى تشقّق الجلد، وبالتالي الظهور المبكّر للتجاعيد وعلامات التقدم في السن. كما أنّ هناك بعض العادات اليومية في روتين العناية بالبشرة قد يؤثّر سلبًا على وجهك. اكتشفي أسس العناية بالوجه في فصل الشتاء، والأخطاء الشائعة التي عليك تجنّبها.

1.خطر تطبيق الأساس على بشرة جافة:

تميل البشرة دائمًا إلى أن تصبح جافة، ثم تتحول لتصبح "قشارية" خلال أيام الشتاء الباردة. عندما تبدأ بالتقشير، أفضل نصيحة يمكن اعتمادها هي من خلال تطبيق مرطب أو غسول الوجه بسرعة، وبخاصة قبل استخدام أي منتج. اذا استخدمت المكياج وبخاصة الأساس على بشرة مقشّرة، سيبدو وجهكِ مصدّعًا ومشقّقًا بشكل بارز. كما أنّ مستحضرات التجميل تدخل إلى الجلد، وتزيد من جفاف البشرة.

2.احرصي من التعرّض للماء المغلي عند الاستحمام لفترة طويلة جدًّا:

تتأثر البشرة الحساسة بالماء الدافئة ولا سيّما في فصل الشتاء، إذ عند الجلوس والاستمتاع بالماء المغلي لفترة أطول بكثير من اللازم، يؤدي ذلك إلى النقص الشديد في الرطوبة. إضافة إلى أن التعرض لبخار الماء الساخنة يشكل خطرًا على طبقة الدهون في الجلد. لذلك، احرصي على استخدام الماء الباردة أو المعتدلة اثناء الاستحمام، للحفاظ على بشرة جميلة، رطبة وصحية.

3.أسس تقشير البشرة في الشتاء:

يحدّ فصل الشتاء من توهّج البشرة، واستخدام المقشر أو أمصال حمض الجليكوليك، قد يبدو وكأنه حل سريع لإحياء البشرة الجافة والمملة. ولكنّ التقشير أكثر من اللازم قد يُضرّ أكثر مما قد ينفع. فهو يمكن أن يعرقل حاجز الجلد ويؤدي إلى الاحمرار والالتهابات. بدلًا من ذلك، يُنصح باعتماد التقشير اللطيف عمّا لا يزيد عن مرتين في الأسبوع لتجنب الالتهاب، وأي اضطرابات قد تصيب الميكروبيوم الموجود على سطح البشرة.

4.طريقة ترطيب البشرة في فصل الشتاء:

يجب اعتماد خطوتين أساسيتين لترطيب البشرة في الشتاء: المصل، ثم المرطب. إذ تساعد الأمصال على تقوية حاجز البشرة. كما أنها مصممة للاختراق الأعمق في الجلد. في حين أنّ الكريمات وُجدت لإضافة الرطوبة والحفاظ على بشرة صحية وقوية.

5.أهمية استخدام الكريم الواقي من الشمس على مدار السنة:

تسبب أشعة UVA على الوجه الشيخوخة المبكّرة. كما أنّ الأشعة ما فوق البنفسجية موجودة على مدار السنة. لذلك، يُنصح خلال فصل الشتاء باستخدام واقٍ من الشمس يجمع بين مضادات الأكسدة جنبًا إلى جنب مع بذور التوت، وزيوت المارولا، لبشرة ندية. ولمزيد من الترطيب يُنصح باستخدام واقٍ مكون من ماء السرو ومستخلص الأعشاب البحرية.

6.الحد من تناول كميات كثيرة من السكر:

تسبب الكميات المتزايدة من السكر خسائر في البشرة، فجزيئات السكر ترتبط بطريقة مباشرة بالكولاجين والألياف المرنة في الجلد، التي يمكن أن تؤدي إلى الروزاسيا. وبما أنّ بشرتكِ معرضة للخسارة، ولا سيّما في فصل الشتاء، حاولي الابتعاد قدر الامكان عن السكر، واستبدليه بمُحليات طبيعية.