كيف يجعلك العطر أصغر في السن؟

وطنا اليوم - عمان : تبعث الورود روائح من الشباب، البهجة، والبراءة. من هنا، يصعب الفصل بين الصورة الذهنية للوردة و الذاكرة الحسية للرائحة. لطالما كانت الورود تشتهر بالعطور التي تجذب الرجل.إذ أن رائحة الورود بمفردها تأسر وتدخل إلى الأعماق، فكيف إذا كانت ممزوجة مع مجموعة من المكونات العذبة. ترتبط الورود برائحة قوية من المسك مع مشاعر من الألفة والحب العميق، والتفاني. مهما كان العطر، يجب أن تعرفي أن رائحة الوردة تبقى في الذاكرة لفترة طويلة. تذكري أيضاً أن معنى الورود لا يقوم على المظهر وحده، بل يعتمد أيضاً على العطور الفريدة والمميزة.

إذا كنت تريدين الحصول على طلة شابة تجعلك تبدين أصغر في السن، ننصحك بتجربة العطور الجديدة التي ترتكز على الورود:

-إذا كنت من محبات الورود والرائحة الأنثوية المفعمة بالأحساس لا يمكنك ألا تجربي عطر " ميسيا" Misiaمن "شانيل" Chanel.

-كما ننصحك باختبار رائحة الورود في عطر بتركيبة متناغمة، تبدأ مع نغمات رقيقة ومتألقة من الماندارين، البرغاموت والبهار. وتعزز قلبه الكثيف والمخملي لمسات من الفاوانيا، البنفسج، وزنبق الوادي، قبل وصول العذوبة الحاضنة لورود سنتيفوليا الإيطالية، " روزا نوبيل" Rosa Nobile من "أكوا دي بارما" Aqua Di Parma.

-يفتتح عطر " غوتشي غيلتي أو " Gucci Guilty Eau من "غوتشي" Gucci بنفحات مائية دافئة مع الليتشي الحلو. ويحتوي على قلب سميك وأنيق من زهرة الليلي، التميّز الوردي للعطر الأصلي، ولكنه الآن يحتوي على الفراولة البريّة، في حين يبرزالمسك في الأساس ليحاكي إغراء البشرة المجرّدة من أي شيء.

-وتكتمل رائحة الورود العذبة مع عطر الرقة المزوج مع الباتشولي والبرتقال. " ميس ديور" Miss Dior من "ديور" Dior