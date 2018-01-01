5 أسرار جمالية وراء زيت بذور الكتان

وطنا اليوم - عمان : يُعتبر زيت بذور الكتان من أهم الزيوت المغذية للبشرة والشعر، حيث أنه غني بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم وفيتامين(B)، لذا يمكنك الاعتماد عليه بمفرده لعلاج كثير من مشكلات البشرة، مثل حروق الشمس وانسداد المسامات.

إليك فوائد زيت بذور الكتان للشعر والبشرة:

- تنعيم الشعر المجعد: قومي بخلط ملعقتين من زيت بذور الكتان مع ملعقتين من زيت بذور الجريب فروت، ثم قومي بفرك شعرك بالخليط جيداً، واتركيه لمدة ساعة على الأقل. بعدها، اغسلي شعرك كالمعتاد، وستحصلين على شعر ناعم كالحرير مع مرور الوقت.

- علاج تساقط الشعر: اخلطي ملعقتين من زيت بذور الكتان مع ملعقتين من زيت الزيتون، ثم ضعي الخليط على فروة رأسك مع تدليكها بهدوء، واتركيه لمدة ساعة أو أكثر. بعدها، اغسلي شعرك كالمعتاد.

كرِّري هذه الوصفة مرة أسبوعياً للحفاظ على صحة شعرك.

- ترطيب البشرة: أضيفي ملعقة من زيت بذور الكتان إلى كوب من الماء، ثم ضعي المزيج على النار ليغلي. ثم أضيفي إليه الجلسرين، ودعيه حتى يبرد قليلاً. بعدها، ضعي الخليط على بشرتك بواسطة "قطنة" نظيفة، واتركيه حتى يجف. عندها، اغسلي بشرتك وستجدينها قد أصبحت رطبة ونضرة.

- التخلص من حروق الشمس: في حال تعرضتِ لأشعة الشمس لفترة طويلة، وشعرتِ بحروق في بشرتك، قومي بتدليك بشرتك بزيت بذور الكتان للتخفيف من الحروق، وحماية بشرتك من أي مضاعفات أخرى.

- إزالة مكياج العين: يساعد زيت بذور الكتان في إزالة مكياج العين بشكل سريع وآمن، كما يرطب الرموش والجفون، ما يزيد من نموها ويحسّن مظهرها، لذا يعد من أكثر الزيوت المفيدة لصحة العين.