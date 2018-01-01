الكهرباء الأردنية تسجل 2519 عطلاَ خلال المنخفض

وطنا اليوم-عمان:سجلت شركة الكهرباء الأردنية 2519 عطلا كهربائيا في محافظات الوسط الأربع، (العاصمة والزرقاء والسلط ومأدبا) تم إصلاح 2219 منها.

وقالت الشركة في بيان الجمعة إن مراكز الاتصال التابعة لها استقبلت 38863 اتصالا هاتفيا تم من خلالها الابلاغ عن الأعطال المذكورة.

وأوضحت الشركة أن الأرقام المعلنة منذ اطلاق خطة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي الذي بدأ حوالي الساعة التاسعة من مساء الخميس وحتى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة.

ووفق البيان تم إصلاح 2219 عطلا وإعادة التيار الكهربائي "خلال فترات قياسية" مشيرا الى ان المنخفض الجوي صاحبه هطول امطار وثلوج غير متراكمة وإرتفاع كبير في سرعة الرياح التي وصلت الى 130 كم / ساعة حسب النشرات الجوية مما ادى الى قطع اسلاك بعض المغذيات فرعية وتطاير اجسام معدنية وارتطامها بالشبكة الكهربائية.

ونقل البيان عن مدير الشبكة الكهربائية والتطوير الاستراتيجي المهندس حسن عبد الله ان الفرق الهندسية والفنية والطواقم المساندة التابعة لشركة الكهرباء الاردنية تعاملت مع الاعطال الكهربائية بسرعة عالية حيث عملت على مدار الساعة من خلال 35 غرفة عمليات موزعة على كافة مناطق الخدمة.

واضاف المهندس عبد الله ان زيادة سرعة الرياح طوال ساعات الليل شكلت تحديا كبيرا الا ان كفاءة الفرق الفنية وإعتماد معايير السلامة ساهم في التغلب على عاصفة الرياح التي تؤثر عادة على توصيل التيار الكهربائي، برغم ارتفاع الاحمال الكهربائية على الشبكة.

واثنى المهندس عبد الله على جهود وتعاون فرق الدفاع المدني وامانة عمان والبلديات في محافظات الزرقاء والسلط ومأدبا الذين ساهموا في التعامل المرن مع المنخفض الجوي، مؤكدا ان التنسيق المستمر يستند الى خبرات متراكمة واستخدام معدات مناسبة للتغلب على الظروف الجوية الطارئة.

وأهاب بالمواطنين بالابتعاد عن اية اسلاك كهربائية قد تكون تعرضت نتيجة الرياح وارتطام اجسام معدنية بأجزء من الشبكة، وحث المواطنين ابلاغ مركز الاتصال المركزي التابع للشركة عن الأعطال على الهاتف رقم ( 06-469600 )، وعدم العبث بعدادات الكهرباء وتبديل القواطع وطلب المساعدة من الشركة توخيا للسلامة الشخصية.