الرئيسية | بنوك وشركات صفوة الإسلامي يعلن أسماء الفائزين بالسحوبات للنصف الثاني من 2017

وطنا اليوم-عمان:قام بنك "صفوة الإسلامي"، بإجراء السحب للنصف الثاني من العام 2017 والسحب الشهري على أسماء الفائزين بالجوائز لشهر كانون الأول (ديسمبر) لحساب توفير "كنزي" للأطفال والأول من نوعه من بنك إسلامي في الأردن والذي يشجّع الأطفال على توفير المال من أجل ضمان حياة كريمة لهم. ويعد حساب التوفير "كنزي" الخطوة الأولى في تعليم الأطفال وإكسابهم عادات ومهارات مالية وتعزيز الحس بالمسؤولية لديهم في إدارة أموالهم؛ حيث يشجع البنك أولياء الأمور على توجيه أبنائهم نحو المسار السليم في الاستقلال المالي ووجود حساب توفير خاص بالأطفال يجعلهم أكثر وعياً وأكثر مسؤولية من حيث تقدير قيمة المال وكيفية استخدام النقود بحكمة.

وقد فاز بالجوائز نصف السنوية كل من الأطفال الأربعة بتغطية أقساطهم المدرسية وهم: الطفل عبدالله نهاد كنعان- فرع المدينة المنورة، والطفل إياد منير خلف- فرع وصفي التل، والطفلة هبة زمزم- فرع طبربور، والطفل راكان عبابنة- فرع إربد.

أما الجوائز الشهرية، فقد فاز كل من الأطفال الخمسة بجهاز laptop نوع Dell وهم: الطفل بيبرس موكي- فرع البيادر، والطفل إياد عمر السيد- فرع الهاشمي الشمالي، والطفلة لين محمد عبيدات- فرع الشميساني، والطفلة وعد بني سلامة- فرع إربد، والطفلة هدى إسلام الهويدي- فرع إربد سيتي سنتر. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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