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صفوة الإسلامي يعلن أسماء الفائزين بالسحوبات للنصف الثاني من 2017
وطنا اليوم-عمان:قام بنك "صفوة الإسلامي"، بإجراء السحب للنصف الثاني من العام 2017 والسحب الشهري على أسماء الفائزين بالجوائز لشهر كانون الأول (ديسمبر) لحساب توفير "كنزي" للأطفال والأول من نوعه من بنك إسلامي في الأردن والذي يشجّع الأطفال على توفير المال من أجل ضمان حياة كريمة لهم. ويعد حساب التوفير "كنزي" الخطوة الأولى في تعليم الأطفال وإكسابهم عادات ومهارات مالية وتعزيز الحس بالمسؤولية لديهم في إدارة أموالهم؛ حيث يشجع البنك أولياء الأمور على توجيه أبنائهم نحو المسار السليم في الاستقلال المالي ووجود حساب توفير خاص بالأطفال يجعلهم أكثر وعياً وأكثر مسؤولية من حيث تقدير قيمة المال وكيفية استخدام النقود بحكمة.
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