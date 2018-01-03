لأول مرة في الأردن ..Orange تطلق خدمة (فيد واستفيد)

وطنا اليوم-عمان: أطلقت Orange الأردن مؤخراً خدمة "فيد واستفيد" لأول مرة، والتي تقدم لمشتركي Orangeالأردن الحاليين والجدد فرصة الحصول على رصيد مجاني عن طريق دعوة الأصدقاء للاشتراك في خطوط Orange الخلوية المدفوعة مسبقاً.

هذا وتتيح خدمة "فيد واستفيد" لمشتركي خطوط Orange الأردن الخلوية المدفوعة مسبقاً فرصة الاستفادة والحصول على رصيد إضافي مجاني في حال انضمام أصدقائهم لشبكة Orange كما سيتمكن أصدقائهم من الحصول على رصيد إضافي مجاني أيضاً عند انضمامهم للشبكة. وبهذا سيحصل جميع المشتركين مع هذه الخدمة على رصيد إضافي مجاني قيمته دينار واحد شهرياً لكل مشترك ولمدة ثلاثة أشهر. كما أنه بإمكان مشتركي خطوط Orange الأردن الخلوية المدفوعة مسبقاً الجدد دعوة أصدقائهم للانضمام للشبكة بعد مرور شهر على الأقل من اشتراكهم والاستفادة مجدداً من العرض.

وتتم آلية الاستفادة من الخدمة من خلال الحصول على الرمز الترويجي عن طريق الضغط على #207* من الهاتف الخلوي أو من خلال زيارة موقع Orange الإلكتروني وتسجيل معلوماتهم للحصول على الرمز الترويجي الخاص بهم، ومن ثم تزويد أصدقائهم (المشتركين الجدد) بهذا الرمز لإدخاله من خلال هواتفهم الخلوية للاستفادة من الرصيد الإضافي المجاني. ويمكن للمشتركين الحاليين دعوة خمسة من الأصدقاء الحد أقصى.

وقد صمّمت Orange الأردن خدمة "فيد واستفيد" في إطار مساعي وجهود Orange الأردن المتواصلة في تقديم تجربة زبائن لا تضاهى من خلال إضافة المزايا لزبائنها وتعزيز استفادتهم من العروض فضلاً عن ربطهم بكل ما يهمهم وما هو ضروري بالنسبة لهم، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية الشركة الخمسية "Essentials 2020" التي تضع خدمة الزبائن في صلب اهتمامها.