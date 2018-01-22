شركة الحلول تطلق بطاقة ماستر كارد محفظتي للدفع بالهاتف النقال

وطنا اليوم-عمان:اطلقت شركة الحلول المالية للدفع بالهاتف النقال صاحبة العلامة التجارية وتطبيق "محفظتي" خدمة جديدة لتحقيق الاشتمال المالي من خلال إطلاق بطاقة ماستر كارد محفظتي الصادرة من بنك القاهرة عمان، كبطاقة مرتبطة بالمحافظ الإلكترونية للعملاء الغير بنكيين وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في المقر الرئيسي لبنك القاهرة عمان.

تتيح البطاقة لمستخدمي تطبيق محفظتي الدفع لدى جميع نقاط البيع وسحب النقد من الصرافات الآلية، محلياً ودولياً، والتسوّق عبر الانترنت، كما وتتيح بطاقه ماستركارد محفظتي الاستفادة من العروض والخصومات الخاصة المقدمة من شبكة واسعة من التجار المحليين.

يمكن الحصول على البطاقة لمشتركي خدمة محفظتي من خلال الوكلاء المعتمدين لمحفظتي المنتشرين في المملكة كجميع فروع شركه أمنية، وكبرى شركات الصرافة المتاح لديهم الخدمة وغيرهم من الوكلاء.

شركه الحلول المالية، هي مقدم خدمة مرخصة من قبل البنك المركزي لتقديم خدمة الدفع بالهاتف النقال من خلال الربط المباشر على البدالة الوطنيةJoMoPay.

وصرحت السيدة منى قدومي الرئيس التنفيذي لشركة الحلول المالية بأن الشركة قد تأسست بتحالف يجمع بين ستة بنوك أردنية (بنك القاهرة عمان، بنك الأردن، بنك الاتحاد، البنك الأهلي الأردني، بنك الاستثمار العربي الأردني، بنك الإسكان للتجارة والتمويل)، وشركة أمنية للهواتف المتنقلة، وشركةEMP وشركة صندوق المرأة للتمويل الميكروي كمبادرة للمساهمة بتحقيق وتعزيز استراتيجية البنك المركزي التي تهدف إلى شمول الشريحة المجتمعية الغير مخدومة بالقطاع المصرفي والتي تشمل على سبيل المثال الطلبة والعمالة الوافدة واللاجئين وعملاء شركات التمويل الميكروي وغيرهم لإشراكهم بمنظومة مالية رقميه سهلة وآمنة من خلال الهواتف المتنقلة.

وهذه الخدمة متاحة لجميع مشتركي الشبكات الخلوية المحلية مجاناً وتتيح للمستخدمين استقبال وتحويل الأموال بين المشتركين سواء أفراد أو شركات داخل المملكة، ودفع فواتير الخدمات بأشكالها من كهرباء ومياه واتصالات وغيرها، والسحب النقدي من خلال الوكلاء والصرافات الآلية.

وأضافت قدومي بأن دور شركة الحلول الرئيسي هو نشر ثقافه الدفع الإلكتروني وزيادة عدد المشتركين بالخدمة من خلال شبكه الوكلاء المعتمدين والعمل على تطوير منتجات جديده بشكل دائم على تطبيق "محفظتي" لتقديم حلول مالية لجميع المقيمين داخل المملكة.

من جهته بين نائب مدير عام بنك القاهرة عمان السيد نزار محمد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى زيادة القنوات المتاحة لمستخدمي تطبيق "محفظتي" وبما يؤدي إلى جعلها خياراً مناسباً لعمليات الدفع وتحويل الأموال لدى العملاء وبشكل خاص غير البنكيين.

وقال إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مبادرات البنك لتطبيق استراتيجية الاشتمال المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع المؤسسات المالية وتحسين مستوى هذه الخدمات والتي كان من ضمنها إصدار البطاقات الجامعية الذكية متعددة الاستخدامات.