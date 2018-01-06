Orange الأردن تقدم حلول أعمال متكاملة مع عروض أعمالي

وطنا اليوم-عمان:نطمح في Orange الأردن أن نكون الشريك الأساسي والسند الحقيقي لزبائننا من أصحاب الشركات الصغيرة، لذلك أطلقت الشركة مؤخراً عروض أعمالي التي تقدم مجموعة من حلول الأعمال المتكاملة، سواء أكانت تتعلق بالسرعة، الحماية أو التوفير، وذلك لمساندة أصحاب الشركات الصغيرة على الارتقاء بأعمالهم، تقليل التكاليف عليهم وتسهيل عملية الوصول لزبائنهم.

وتشمل هذه الحلول، حزم ADSL أو فايبر مع خط ثابت، خط خلوي وأجهزة مجانية، بالإضافة إلى خدمة حلول المراقبة، التي ستمكّن أصحاب الشركات الصغيرة من متابعة أعمالهم عن بعد ومراقبة شركاتهم أينما تواجدوا وفي كافة الأوقات، وخدمة الرد الآلي التي ستختصر عليهم الكثير من الوقت والجهد، فضلاً عن الاستفادة من شركاء Orange الأردن الذين سيوفروا لهذه الشركات خصومات وخدمات تناسب احتياجاتهم.







