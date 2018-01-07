الرئيسية | بنوك وشركات هيئة الاتصالات: شركة زين تعمل على إيصال الخدمة الهاتفية عبر الشبكة

وطنا اليوم ـ عمان ـ بنوك وشركات قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور، إن الكوادر الفنية في شركة زين تعمل على إيصال كامل الخدمة الهاتفية عبر الشبكة.



وأعرب عن أمله ان تتمكن كوادر الشركة من إعادة الاتصالات الهاتفية عبر الشبكة بالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أن العديد من الشبكات تواجهها احيانا مشاكل فنية في وقت ما.



وأشار إلى أن الهيئة بانتظار تقرير فني من "زين" غدا حول انقطاع اتصالات الشبكة مساء اليوم السبت، متوقعا أن يكون قد حصل للشبكة خلل فني وأن الهيئة ستطلب من شركة زين تقريرا فنيا مفصلا او ما يسمى CDR.



من جهته قال المدير التنفيذي للإعلام والاتصال في شركة زين طارق البيطار إن كوادر الشركة تعمل على معالجة الخلل الفني بالسرعة الممكنة، متوقعا انهاء المشكلة في وقت قريب جدا، وسيتم توضيح ذلك للجمهور.



وفوجئ مشتركو شبكة زين للاتصالات مساء اليوم السبت بانقطاع الاتصالات التلفونية عبر الشبكة .



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