Orange الأردن تستضيف قمة BIG by Orange للمرة الأولى في المملكة

وطنا اليوم-عمان:تحت رعاية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة التأمت اليوم الأربعاء أعمال قمة "“BIG by Orange في مجمع الملك حسين للأعمال، بتنظيم واستضافة Orange الأردن، بمشاركة نحو (200) ريادي أعمال في المملكة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن شبكة Orange FAB من جميع أنحاء العالم، ومستثمرين في مختلف القطاعات ذات الصلة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "Orange الأردن" جيروم هاينك في كلمته خلال افتتاح القمة أنه تم اختيار المملكة لانعقاد القمة للمرة الأولى فيها كونها سباقة في مجال ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن استضافة الشركة لهذه القمة جاء ايماناً منها بالأهمية الكبيرة لريادة الأعمال ودورها الرئيسي في دعم الاقتصاد من خلال خلق فرص العمل ومساهمتها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن تنظيم Orangeالأردن لهذا الحدث الهام جاء ضمن التزامها بدعم الرياديين محلياً وعالمياً، واتاحة الفرصة لهم لربط الشركات الابتكارية الناشئة محلياً وعالمياً مع المستثمرين المحتملين المهتمين، حيث سيتم اتاحة المجال للريادين بتقديم عروض تفصيلية عن مشاريعهم ومناقشتها تفاعلياً معهم، وبذلك تسهم الشركة بسد الفجوة بين احتياجات وتوقعات الشركات الناشئة والمؤسسات وبالتالي دعم قطاع الريادي في الأردن.

وتحدث هاينك عن برنامج الشركة الموجه لتسريع نمو الأعمال والشركات الابتكارية الناشئة BIG وقال:" نفتخر في Orange الأردن بمستوى الشركات الابتكارية الناشئة التي تنضم إلى برنامج BIG، حيث أثبتت جميعها بأنها قصص نجاح، كما كانت قادرة على الاستفادة من البرنامج، مما أدى إلى تطوير أعمالها والارتقاء بها وتقديم خدمات جديدة في السوق".

وخلال فعاليات المؤتمر قدمت الشركات الريادية شرحاً تفصيلياً أمام المستثمرين ورجال الأعمال عن البيئة الريادية في الأردن، من ناحية التخطيط، الإحصاءات، الجهات الرئيسية الفاعلة والتحديات، بالإضافة إلى طرح استراتيجيات تعاون مع الشركات الناشئة والرياديين، وتبادل قصص النجاح من الشركات الناشئة المحلية والدولية واستكشاف الفرص الاستثمارية الممكنة من خلال الذراع الاستثماري لمجموعة Orange (Orange Digital Ventures).

واعتبر المشاركون أن هذه القمة التي نظمتها Orange الأردن تعد فرصة حقيقية أمام الريادين حيث أتاحت المجال أمامهم للالتقاء مع نخبة من المستثمرين المحتملين، الأمر الذي سيسهم في تسهيل اتخاذ القرار الاستثماري من قبل الشركات في المشاريع الريادية الخلاقة وبالتالي انعكاسه الايجابي على قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي ومن ثم على الاقتصاد بشكل عام.

كما تم خلال جلسات العمل ضمن المؤتمر استعراض قصص النجاح ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجهها الشركات الريادية على المستوى المحلي والعالمي وتم تبادل الأفكار والحلول، حيث اكد المشاركون على أهمية وجود جهات استثمارية تتبنى الأفكار الريادية والشركات الناشئة لتمهيد الطريق أمام أعمالهم نحو الانطلاق.

وتماشياً مع خطة Orange الأردن الاستراتيجية الخمسية“Essentials 2020” واستلهاماً من خطتها للمسؤولية الاجتماعية وخطتها للمسؤولية الريادية، فإن Orange الأردن تعترف بدورها كمواطن محلي واعٍ في المجتمع وبكونها جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المحلي، حيث تلتزم بإحداث تغييرات وفوارق إيجابية في التطور الاجتماعي من خلال عدة طرق، أهمها دعم الرياديين والفئة الشبابية وتعتبر هذه القمة مساهمة من قبل Orange الأردن لتعزيز قطاع الريادة في المملكة. يذكر أن برنامج BIG الذي أطلقته Orange الأردن أواخر عام 2015، قد قدم المساندة للعديد من الرياديين الشباب لتحويل أفكارهم لمشاريع على أرض الواقع وذلك من خلال تقديم النصح، الإرشاد والدعم الفني لهم.